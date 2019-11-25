Одеському депутату, засвітився на ростб, піднесли «похоронний» сюрприз

Депутату міської ради Одеси Богдану Гиганову, який раніше з’явився в ефірі пропагандистського російського телеканалу «Росія 1», принесли під двері приймальні траурний вінок.

Про це повідомляють у Telegram-акаунті «Україна 24/7», публікуючи скандальний кадр.

Крім похоронного вінка, активісти не забули помститися депутату за появу в ефірі пропагандистського каналу. В помсту активісти також залишили написи на будівлі, де знаходиться приймальня депутата: «Геть з України», «Росія — ворог» і «Штаб сепаратистів».