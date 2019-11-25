Залишився місяць, щоб отримати компенсацію від держави за установку ГБО

У відповідності з Податковим кодексом України, в українських водіїв залишилося трохи більше місяця (до 31 грудня 2019 року) на отримання компенсації від держави (у вигляді податкової знижки) за встановлення в 2018 році газобалонного обладнання (ГБО) на свій автомобіль. Хто не встигне, той її не отримає.

Для отримання податкової знижки за ГБО потрібно надати до територіального органу ДПС документи, що підтверджують витрати на переобладнання автомобіля (сертифікат відповідності транспортного засобу, що переобладнаний і техпаспорт). Природно, вони повинні датуватися 2018 роком.

Податкова знижка дозволяє повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізосіб. Це право закріплене у статті 166 Податкового кодексу України. Чим дорожче обійшлася вам установка газоболонного обладнання (ГБО), тим більше вам повернуть грошей на податкову знижку (якщо, звичайно, ви зумієте документально підтвердити витрати і не забудете про них заявити).

Податкова знижка передбачається не тільки за переобладнання автомобіля на автогаз, але і на інші альтернативні види палива. Це повинно поліпшити екологічну ситуацію в нашій країні, адже автомобілі на альтернативному паливі, в тому числі на газі, викидають в атмосферу значно менше шкідливих речовин, ніж їх аналоги з двигунами внутрішнього згоряння.