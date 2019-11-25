Звідки взявся розвідник Едуард Матюха: запропонована цікава версія

Є версія, що колишній «народний мер» окупованій бойовиками ДНР Горлівки Едуард Матюха тільки зараз здався Україні та його використовували для рейтингів влади.

Про це говорять відразу на декількох каналах в Telegram.

Відзначається, що історія може бути спеціальним ходом перед зустріччю «нормандської четвірки».

За іншими даними, Матюха дійсно працював з терористами і тільки зараз здався Україні за програмою «Тебе чекають вдома», — щоб уникнути суду, в СБУ вирішили просто створити для нього корисну легенду про «агента в тилу ворога».

Так, чоловік міг просто розчаруватися в бойовиках і повернутися. Якщо це дійсно правда, то незабаром таких «агентів» може стати набагато більше, що сильно вдарить по Кремлю.

На іншому каналі погодилися з теорією і висловили думку, що, якби такий успішний агент дійсно був у розпорядженні силовиків все це час, при владі Петра Порошенка його б обов’язково використовували.

«Документи, що він розвідник є? Перевірити, хто ця людина, і чим останні 5 років займався. Чому він з’явився саме зараз і для чого його розсекретили? Якщо агент провів вдалу спецоперацію, навіщо його розсекречують, адже це може зруйнувати всю мережу агентів?», — запитують в мережі.