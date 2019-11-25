Юсупова: «голуб миру», вранці весь у спорті. Війна, убиті, борти з пораненими! Ні, не чув

Прогнозовано, не всі виявилися в захваті від ранкового фото президента Володимира Зеленського, викладеного в Instagram зі спортзалу.

На фото не відено, що президент робить якесь вправу, скоріше, він просто в гарному настрої проводить час в спортзалі. Зазначимо, це досить не перше фото президента Зеленського в спортзалі, до цього він уже викладав фото з тренувань і навіть давав інтерв’ю, перебуваючи на тренуванні.

Коментуючи фото, відомий волонтер Наталя Юсупова поддела президента, написав у Facebook, що це і є наш «голуб миру», вранці весь у спорті. Війна, убиті, борти з пораненими, ні, не чув, адже він, напевно, вже думає, що війна закінчилася, війська розведені, ніхто не стріляє.

За словами Юсупової, Зеленський думає, що це все вигадки, адже простий народ втомився від війни, яку не бачили і не відчули, але страшно втомилися. Це воїнам, волонтерам, усім, хто допомагає армії, вигідні війна, а ми хочемо миру будь-якою ціною, тому все одно, скільки там загинуло на передовій.