Завели три справи: «слугу народу» викрили в «уголовке»

Проти народного депутата України від партії «Слуга народу» Руслана Горбенко порушено три кримінальні справи. У них фігурують компанії парламентарія, причетні до корупційних схем.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Олена Лукаш – екс-міністр юстиції часів Віктора Януковича.

«Розкажу вам одну з історій під назвою «нові обличчя». Вона про Горбенко Руслана Олександровича, номер 109 у списку слугиных дітей. Цей ЗЕ-депутат, на момент обрання очолював ТОВ “Інтершина УА”, є співзасновником ТОВ “Інтершина УА” (ЄДРПОУ 39305530) і ТОВ “Інтергума-2010” (ЄДРПОУ 37287709). І його юридичні особи фігурують у трьох кримінальних справах», – написала скандальна соратниця побіжного екс-президента.

За її словами, першу кримінальну справу розслідує Національне антикорупційне бюро. Воно пов’язане з тим, що в 2015 і 2016 роках комітетом з конкурсних торгів УДП «Укрпошта» були проведені відкриті торги на закупівлю шин та іншої гуми. У торгах перемогли фірми Горбенко ТОВ «Інтершина УА» та ТОВ «Інтергума-2010».

Як зазначає Лукаш, у правоохоронців виникли сумніви в законності як торгів, так і ціни. Адже ціна переможців конкурсу для держпідприємства завищена на 15-20%, що завдало істотної шкоди бюджету.

Що стосується другої кримінальної справи, то його розслідує СБУ в Запорізькій області. Мова йде про підозру у державній зраді. В цьому скандалі знову фігурує фірма нардепа Горбенко.

«Суть справи ось у чому. Одне підприємство уклало з держбанком «Укрексімбанк» кредитний договір на суму, еквівалентну 1 079 845 837,07 гривень. І забезпечило кредит заставою. Кредит підприємство не повернуло, а застава зник. І слідство вважає, що здійснена державна зрада, тобто ряд умисних протиправних дій, шляхом надання іноземним комерційним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України, шляхом виведення кредитних коштів, наданих державним банком АТ «Укрексімбанк» (100% статутного капіталу належить державі) на підставі кредитного договору, а також розтрати майна, яке перебуває в іпотеці (заставі) державного банку», – пояснює Лукаш.

Вона додала, що, згідно інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу до речей і документів, у Державній фіскальній службі України встановлено, що частина рухомого майна, що перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк», було відправлено через кордон підприємством Горбенко ТОВ «Інтершина УА» на адресу ВАТ «Белшина» (Республіка Білорусь).

Третю кримінальну справу проти компанії Горбенко розслідується слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Київської області. Воно стосується порушення вимог законодавства про охорону праці.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені поки особи «Інтершина УА», в порушення вимог законодавства про охорону праці, допустили громадянина України, який працює вантажником на зазначеному підприємстві, до виконання своїх службових обов’язків, в результаті чого останній отримав осколкові переломи кісток обох ніг, впавши з драбини з висоти третього поверху.

Також Лукаш нагадала, що в 2010-2014 році Горбенко, який володіє фірмами, що фігурують у перелічених справах, виконував обов’язки депутата Луганської міської ради від Партії регіонів.