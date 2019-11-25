В Одесі невідомі обікрали будинок місцевого депутата

В Одесі невідомі обікрали будинок депутата міської ради. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Крадії проникли до помешкання через балкон, скориставшись відсутністю господарів.

Зловмисникам вдалося заволодіти грошима на загальну суму понад 20 тисяч доларів, а також коштовними годинниками, серед яких, зокрема годинники таких марок, як Ulysse Nardin та Breguet. Загальна вартість вкрадених коштовностей перевищує, за попередніми оцінками, 40 тисяч доларів.

З награбованим зловмисники зникли з місця події.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).