В будинок 82-річної американки забрався грабіжник. Дуже даремно

В американському місті Рочестер, штат Нью-Йорк, любителька бодібілдингу побила зловмисника, який заліз в її будинок. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на WHAM-TV.

Зображення: 13wham.com

82-річна Уіллі Мерфі (Willie Murphy) стверджує, що незнайомець з’явився перед її будинком близько 23 години вечора у четвер, 21 листопада. Він постукав у двері і попросив викликати швидку допомогу. Коли жінка не пустила його всередину, він вибив двері.

«Він вибрав не той будинок, щоб вломитися», — говорить Мерфі. Незважаючи на вік, вона кожен день відвідує спортзал, піднімає 102 кілограми в становій тязі і займала призові місця на змаганнях з бодібілдингу.

Зображення: 13wham.com

Зображення: 13wham.com

Жінка схопила опинився під рукою стіл і вдарила ним зловмисника. «Стіл вщент, — розповідає вона. — Він падає, а я стрибаю по ньому». Потім Мерфі вилила на чоловіка пляшку шампуню. «Хапаю щітку, — згадує вона. — Він тягне її на себе. Я б’ю його щіткою».

Бійку зупинили поліцейські, що прибули по дзвінку, який встигла зробити Мерфі. Вони схвалили її дії і сфотографувалися з нею на ґанку. Зловмисник був доставлений в лікарню.

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