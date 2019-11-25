Фронтмен Rammstein випустив кліп з українською співачкою

Музичний гурт Lindemann презентував кліп на пісню Frau & Mann, у якому знялася українська співачка Світлана Лобода.

Кліп оповідає історію про любовний трикутник за участю працівниці фабрики, яку зіграла Лобода, її начальника (фронтмен Rammstein Тілль Ліндеманн) і його брата-космонавта (Петер Тегтгрен).

Нагадаємо, раніше німецька рок-група Rammstein вперше за сім років випустила епічний кліп. У ньому міститися відсилання до багатьох попередніх відеоробіт групи. Rammstein використовував відеозйомку однієї з херсонських площ для тизера нового альбому.

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: ua.news

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