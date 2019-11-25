Друзья стояли и смеялись: в Киеве авто сбило мальчика (видео)

В Киеве на Оболони автомобиль наехал на ребенка

В Киеве на Оболони автомобиль сбил ребенка, который специально перебегал дорогу на красный свет. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. ДТП произошло на улице Героев Сталинграда, 27.

“Это что какая-то новая игра? Авто сбило ребенка, перебегающего дорогу на красный. Произошло все возле “Сильпо” по Героев Сталинграда, 27. Друзья мальчика стояли и смеялись. На последних секундах видео дети стоят вдоль забора”, – сказано в сообщении.

: rbc.ua