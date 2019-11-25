Технарі і мистецтвознавці

Про антагонизмах і взаимонепонимании технарів і людей мистецтва багато розписано, але, мабуть, найбільш розумно, концентровано і коректно в чудовій книзі Ч. Сноу “Дві культури”. Можу лише підтвердити, що, по моєму, і у нас в Ленінграді було те ж саме…

Звичайно цікаві ті і інші, якщо вони схильні до творчості. За моїми спостереженнями, творчих людей найбільше серед тих, хто займається наукою і технікою. А от у світі мистецтва, богемі їх майже не знайти. В техніці неприпустима дурість і це не подобається: зібрав невірно електричний вузол, включив – він не заробив або, гірше, блызнулся. Неприємно, краще про це не згадувати. Спілкування з технікою вчить: незалежно від попередніх заслуг некоректність надто брутально б’є по руках.

А «Чорний квадрат» на картині не згорає, не перевіряємо об’єктивно, його значущість, як кажуть позитивісти, не верифицируема, і можна про неї, не втрачаючи особи, дебатувати нескінченно.

Наприклад, щоб відчувати красу процесу фазового регулювання мостової схеми Ларіонова треба, як мінімум, бути розумним і багато вчитися. А щоб розплакатися перед зворушливим полотном на побутову тему або, зв’язавши з бороди косичку, міркувати про непізнаваність шанкр, можна бути абсолютно неуком. Дешево і сердито!

Зрозуміло, в моєму уявленні, Фізики зовсім не обов’язково технарі.

Так в молодості (60годы) протягом трьох років я-технар примудрявся ходити в Ермітаж на цикл лекцій про художників різних часів і народів, де довелося слухати вельми інтелектуальних істориків і мистецтвознавців. Перед їх вченістю і широтою світогляду не можливо було не схилятися. У той час навязшей двополярної ідеології дуже дивною і сміливої здавалася їх досить об’єктивна багатобарвна оцінка історії, особливо в численних зухвалих паралелях совка з середньовіччям. Заздрив їх історичним пізнанням, твердості духу, честолюбства, сміливості, а іноді і фанатизму. І, думаю, обізвати кого-небудь з них Ліриком було б важким образою…

Але, no problem! Фізики і Лірики ніколи не билися, оскільки водилися в суто різних зграях.

www.proza.ru/2010/01/09/225

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Борис Слуцький:

ФІЗИКИ І ЛІРИКИ

1959

Щось фізики в пошані.

Щось лірики в загоні.

Справа не в сухому розрахунку,

справа в світовому законі.

Значить, щось не розкрили

ми, що нам слід було б!

Значить, слабенькі крила –

наші сладенькие ямби,

і в польоті пегасовом

не злітають наші коні…

Те фізики в пошані,

то-то лірики в загоні.

Це очевидно.

Сперечатися просто марно.

Так що навіть не прикро,

а швидше цікаво

спостерігати, як, ніби піна,

опадають наші рими

і велич статечно

відступає в логарифми.

А ось Наш Троль Добрий# мудро пояснила що”Головна цінність «Фізиків» – діловитість, «Ліриків» – рефлексія.

Але у них ще і цілі діяльності різні: у одних – свобода людини у відносинах з матерією, і бог у них – Прометей; в інших – свобода людського духу, що заповідав божественний Орфей…))» =ВО ЯК!

“Біда починається тоді, коли лірики вважають себе фізиками”.= тонко підмічено…