Кононенко немає в країні вже більше місяця. Соратник Порошенка так і не повернувся в Україну

За даними джерел в Держприкордонслужбі, соратник Порошенка Ігор Кононенко, який з скандалоом полетів з України 17 жовтня 2019 року, більше на рідну землю не повертався.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

«Таким чином, в Україні його немає вже більше місяця, що може говорити про факт еміграції.

Якщо Кононенко не повернеться в Україну протягом 90 днів після свого від’їзду, то можна буде говорити, що він вже отримав вид на проживання в іншій країні, або мав його і раніше», — повідомляє телеграм-канал «Політика Країни».

Раніше Кононенко заявляв, що летить в Стамбул (Туреччина), а звідти відправиться в Китай.

Цікаво, що колишній нардеп від БПП та «смотрящий» за енергетикою у Порошенка полетів з України на наступний день після затримання Олега Гладковського — ще одного соратника екс-президента і фігуранта «Свинарчукгейта».

Його затримували в аеропорту, але потім випустили з країни.