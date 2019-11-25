Київський ресторатор в День пам’яті жертв Голодомору з’їздив в Росію: спалахнув скандал

Відомий київський ресторатор Сергій Стахов опинився в центрі скандалу, коли в День пам’яті жертв Голодомору в Україні публікував у Facebook фото з Москви, Росія.

«У Москві немає устриць», – написав Стахов 23 листопада і виклав знімок, зроблений в російській столиці.

Даний пост розгнівав багатьох користувачів мережі, які писали, що неприпустимо їздити в країни-агресора, коли в Україні проходять дні пам’яті жертв Голодомору. Станом на ранок 25 листопада пост набрав більше 560 гнівних коментарів.

Так, кримсько-татарський журналіст Айдер Муждабаєв у соцмережі написав, що зневажає Стахова. При цьому він зазначив, що отримував погрози з-за публікації поста про рестораторе Стахове.

«День пам’яті жертв Голодомору одного київського ресторатора. Пристойний людина в його «маци і устриці» не піде. Нехай їх сам жере, краще всього – в Москві, зневажаю», – зазначив він.

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«Маца тепер, звичайно ж, йде на*уй», – написав під постом відомий український волонтер Роман Синіцин.

Відомий журналіст Євген Кисельов став на захист Стахова, відзначаючи, що не бачить його вини. На що в мережі йому відповіли, що ресторатор відповідь на повідомлення користувачів мережі, «поливав їх г*вном».

«На зауваження про те, що в річницю Голодомору відомому людині з України постити устриць з Москви або щось в цьому роді (або у відповідь на запитання чи збирається відкрити бізнес в столиці країни-агресора) – це, скажімо так, шопопало, власника ресторану понесло, і він почав усіх поливати г*вном», – написала Катя Жук.

Сергій Стахов

Facebook Сергій Стахов

Сергій Стахов

Facebook Сергій Стахов

Також проти Стахова виступили й інші користувачі мережі.

«Обережно – зрадник! Може і маму продати», «Сеча і устриці», «Ти можеш виростити мільярди устриць, і тільки раз написати ху*ню і тебе запам’ятають не як ресторатора», » Я думаю, що устриці прийшов кирдик», «Реально устриця в голові», «Ох і дятел цей Сирожа», – писали в мережі.

Пізніше Стахов вибачився за свої дії, написавши, що не знав про День пам’яті жертв Голодомору в Україні.

«Своїм постом в день пам’яті Голодомору я приніс біль багатьом людям, які пережили трагедію. Я не знав, що день, коли я пишу в ФБ і день Пам’яті – один день. Не зіставив. Я правду кажу. Вибачаюсь, був неправий», – виправдався він.

Однак користувачі заперечили йому – немислимо не знати про цю трагедію, проживаючи в Україні.

«Ви не зіставили, тому що про Голодомор чули краєм вуха. І це не ваша біль. Хіба такій великій людині, як ви, пам’ятати такі подробиці? Навіть вибачитися по-людськи не можете», «Не знав, що день, коли пишеш в фб і день голодомору – один і той же день. Не знав, що країна, звідки пишеш про устриці, і країна, з якою у нас війна – одна країна», – обурювалися в мережі.

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Скріншот

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