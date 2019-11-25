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Кількість постраждалих зросла до 44 осіб СКР почав перевірку факт отруєння газом

25.11.2019

Количество пострадавших возросло до 44 человек СКР начал проверку факт отравления газом

Кількість постраждалих зросла до 44 людей

СК почав перевірку за фактом отруєння газом дітей зі школи під Нижнім Новгородом

СКР проводить перевірку за фактом отруєння газом 29 дітей і трьох дорослих зі школи в селі Вад (Нижегородська область). Про це повідомляється на сайті відомства.

«За попередніми даними, 25 листопада 2019 року в денний час на заняттях у школі, розташованій у селі Вад Нижегородської області, 29 школярів та 3 дорослих відчули нездужання і були доставлені в районну лікарню. В даний час постраждалим надається медична допомога. Попередньо лікарі діагностували отруєння газом. Оглянутих школярів лікарі відпускають додому», — йдеться в повідомленні СКР.

Слідчі з’ясовують причину НП. За попередніми даними, на газорозподільній станції, розташованої в селі Вад, стався викид домішки для визначення запаху газу. З’ясовуються всі обставини події. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

 

Як повідомляє РИА «Новости», кількість постраждалих зросла до 44 осіб, більшість постраждалих — діти. При цьому 23 дитини після огляду відпустили додому.

Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін доручив усім службам, особливо міністерству охорони здоров’я регіону, оперативно надати всю необхідну допомогу постраждалим і тримати ситуацію на постійному контролі.

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