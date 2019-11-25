У Британії виготовили найкрупнішу в країні монету вагою 5 кг

Королівський монетний двір представив нову пʼятикілограмову монету з золота діаметром 17,5 см, яка стала найбільшою у країні. Про це повідомляє Evening Standard.

Монета вийшла номіналом £5 тис. ($ 6,4 тис.). Наразі викарбували лише один її примірник й продали за неназвану суму.

На аверсі монети зображений монарх, який веде поруч з собою лева. Цар звірів символізує Британську імперію. На реверсі – профіль самої королеви Вікторії у віці 20 років.

За словами нинішнього головного гравера Royal Mint Гордона Саммерса, при створенні гіганта використовувалися як традиційні методи гравіювання, так і сучасні технології.

Як частина колекції “Великі гравери” також буде доступна серія монет менше і дешевше: 4 монети вагою у 2 кг. Вартість кожної з них досягає £ 119,95 тис. ($ 153,87 тис.).

У колекцію входять і невеликі срібні монети аналогічного дизайну за ціною £180 ($ 230,9).

Royal Mint makes giant £5,000 coin – weighing more than newborn baby https://t.co/FKwlweY9S4

— Evening Standard (@standardnews) 25 листопада 2019 р.

: thebabel.com.ua

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