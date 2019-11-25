Скарлетт Йоханссон празднует день рождения: яркие фото актрисы (фото)

Испанская королева восхитила нарядом в музее Прадо.

Королева Летиция славится своим нестандартным стилем. В ее образах часто встречаются ультрасовременные тренды, которые она смело включает в свои образы. Например, как во время визита в музей Прадо, куда супруга Филиппа VI прибыла вместе с его матерью, чтобы принять участие в открытии выставки набросков Гойи.

Перед публикой Летиция появилась в нежно-розовом платье от Hugo Boss с ярким цветочным принтом и асимметричным подолом. Дополнили образ трендовая кожаная куртка светло коричневого цвета, классические туфли-лодочки Magrit на шпильке и клатч в тон.

Королева-консорт София, в свою очередь, надела темные брюки с блузой, которые дополнила ярким свободным жакетом цвета фуксии.

: Новости Ю