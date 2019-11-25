У Конго літак з пасажирами врізався у житловий будинок

Літак з 16 пасажирами і двома членами екіпажу розбився приблизно через хвилину після початку польоту. Авиасудну не вистачило смуги міжнародного аеропорту для набору висоти і воно врізалося в житлові будинки, що стоять навколо аеропорту.

У результаті авіакатастрофи загинули щонайменше 24 людини.

#GOMA_RDC: Un crash d avion serait à la base de plusieurs morts dans le Quartier MAPENDO. Des morts calcinés dans l’avion, et même ceux qui étaient dans le parrage où le crash s’est est fait. @luchaRDC @gisele_kaj @TinaSalama2 @pascal_mulegwa @soniarolley @fatshi13 pic.twitter.com/dBsx08ZiKN

— Ushindi (@eliezaireushin) 24 листопада 2019 р.

Літак Dornier-228 належав приватному перевізнику Busy Bee. Він повинен був летіти в місто Бені, розташований в 350 кілометрах на північ від Гоми.

Авіакатастрофи в Конго відбуваються досить часто. Причина — низькі стандарти безпеки і погане обслуговування літаків. Всім комерційним перевізникам країни заборонено працювати в Євросоюзі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», багато авіакомпанії Африки мають погану репутацію. Нещодавно в ПАР пасажир літака зняв його крах.

За матеріалами Snob

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