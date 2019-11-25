«Фальшива скорбота»: «слуга народу» оскандалився цинічною заявою про Голодомор

Нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський вважає озвучену кількість жертв Голодомору перебільшеним, так само як і увага до дати.

Пост з критикою він оприлюднив на своєму Telegram-каналі. Скорбота народу він назвав фальшивою.

«Знаєте, є люди, для яких смерть нічого не значить. Ні смерть однієї людини, ані смерть тисяч, ні смерті мільйонів. І намагаючись зробити свою фальшиву скорботу гротескною, вони кидають на ваги смерті все нові і нові цифри, впиваючись їх жахливим нарощуванням, немов приносячи жертви якомусь мерзенному ідолу», – написав він.

«Їм мало 3 мільйонів 700 тисяч померлих під час Голодомору. Їм мало 27 мільйонів, загиблих у Великій Вітчизняній війні. Їм хочеться додати щось від себе. Щоб всі оплакували 3,7 і 27 мільйонів, а вони десять і сорок», – додав Бужанський.

Він також підкреслив, що таким чином загиблим додали ненароджених і почали перекручувати реальні цифри.

«Повинен сказати одну дуже неприємну річ. Тим сказати, хто бездумно ведеться на цей обман. З 1992 по 2019-й рік, населення України скоротилося на 20 мільйонів чоловік… Так от, якщо вважати ненароджених, ми втратили мінімум 40 мільйонів. Без війни, без голоду, без катастроф, сорок мільйонів чоловік. Живіть з цим. Або припиніть збудувати смерті мільйонами», – жорстко порадив нардеп.

Згідно з останніми підрахунками, 4,5 мільйони українців загинули від Голодомору 32-33-х років, який організувало керівництво тодішньої СРСР. Всього жертвами голоду стало 15 млн осіб.