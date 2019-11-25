Карт-бланш на війну: Путін демонструє, що його не зупинити

22 листопада стало відомо, що Росія припиняє визнавати особливий протокол 4-й Женевської конвенції про захист цивільного населення під час міжнародних конфліктів.

Зокрема, закон, який підписав Володимир Путін, не визнає право спеціальної комісії ООН виконувати роль судового органу, розбирати порушення.

Таким чином Росія забезпечує собі додаткову індульгенцію на випадок подальших порушень міжнародного права і можливість для розгортання військових вторгнень. Про це пише автор на сайті «Апостроф».

Вихід з протоколу Женевської конвенції говорить про те, що Росія намагається піти від відповідальності. Це превентивна міра спрямована на те, щоб не потрапити до суду. Сам вихід підтверджує той факт, що Росія порушувала Женевську конвенцію на території України. Путін скористався лазівкою в міжнародному законодавстві і зробила фактично неможливим притягнення до відповідальності. Конвенція була ратифікована ще в 1977 році і в РФ до цих пір не піднімалося питання про вихід з цього протоколу. Ануляція такого міжнародного акта свідчить про те, що в Російській Федерації і далі нівелюються права людини.

Своїм виходом з протоколу Росія фактично розширює собі індульгенцію на порушення прав людини, в тому числі, і в тих країнах, в яких вона веде бойові дії. Щоразу, спостерігаючи за порушенням прав людини на територіях, захоплених російськими властями, я розумію, що, мабуть, далі вже нікуди — порушення досягли апогею. Але зараз РФ отримала свободу від легітимного засудження, тому це може стати основою для ще більш цинічних злочинів на території України.

Останнім часом ми спостерігаємо загострення наступу на свободу слова в окупованій частині Донбасу. Наприклад, студента Сергія Русинова на 6 років засудили так звані «суди» ЛНР і кинули за ґрати так званої «пенітенціарної системи» за те, що він підтримував у соцмережах проукраїнські пости і принципово не підтримував політику окупанта. Жінка з ДНР на ім’я Марина Чуйкова мала в телефонній книзі на контакт людини, який був певним чином пов’язаний з СБУ. Після затримання рідні не могли знайти її протягом двох місяців. Потім дізналися, що вона знаходиться в так званому СІЗО Донецька. Зараз вона засуджена так званим «судом» ДНР на 11 років і працює на економіку «народної республіки» — шиє у в’язниці одяг. Діти не можуть з нею зв’язатися, забезпечити їй захисника або ж підтримати іншим чином.

Кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс так звані «суди» успадкували від радянського кодексу. Більшість людей, які називають себе суддями і раніше оголошували рішення іменем України, зараз працюють на терористів. Так звані «судова», «адвокатська система» на окупованих територіях — не мають нічого спільного з реальною правовою діяльністю. Ніякого права на захист там немає, адвокати порушують адвокатську таємницю і передають свідоцтва підзахисних у так зване «Міністерство державної безпеки». Все контролюється МДБ — не секрет, що в цю структуру інтегровані працівники поліції і спецслужб РФ. Тому ми повинні розуміти, що наші громадяни там знаходяться в полоні. Коли кажуть, що вони хочуть залишатися з Росією, то слід розуміти, що 5 років роботи пропагандистських ЗМІ, блокування українських сайтів новин, відрізаність від України не сприяли отриманню адекватної інформації. Окупували всі — і розум, і серце, і територію.

Своїм нинішнім вчинком РФ показала всьому міжнародному політикуму, що закон їй не писаний. Раніше ще був механізм впливу на Росію. Але поки агресія набирає обертів, я не бачу тенденцій до того, що у відношенні РФ застосують реальне покарання, навіть якщо Україна буде стверджувати: конвенція діяла для РФ, коли 2014 року у Криму з’явилися «зелені» військові без розпізнавальних ознак і почалася окупація частини Луганської та Донецької території. Женевська конвенція не є ефективною в плані припинення російської агресії. Тому РФ продемонструвала, що конвенція для неї не є аргументом і авторитетом. Це меседж, який показує напрямок руху російського суспільства. Ні про яке добросусідство і світі цей крок не говорить. Раніше було залякування зброєю, танками, а зараз воно перейшло у формалізовану міжнародно-правову площину.

Спостерігаючи за ситуацією в Грузії і за тим, як російські ЗМІ висвітлюють події громадських акцій проєвропейської партії з приводу дострокових виборів, стає зрозуміло, що Кремль залишає за собою карт-бланш для нового вторгнення. Після війни в Грузії на частині її території залишилися російські військові бази і зараз відбувається «повзуча анексія», як її називають місцеві. Тобто, межа постійно окупованій території рухаються у бік Грузії. Це брязкання зброєю, в тому числі і в бік європейських країн. Це, як військовий шантаж — дуже важко вести розмову про долю власної держави, коли на тебе наводять дуло автомата чи кулемета, або зброю масового знищення. Дуже важко грати в шахи, коли ти передвигаешь фігуру, а тобі дошкою б’ють по голові.

Для того, щоб протистояти не тільки Росії, але і будь-якій країні, яка розгортає агресивну політику, нехтує правами людей, захоплює території суверенних держав, потрібна консолідована позиція, якої ми, на жаль, іноді не спостерігаємо у міжнародного співтовариства. Коли є ворог, ми всі повинні об’єднатися і розуміти, що якщо сьогодні цей ворог прийшов в Україну, то завтра він може прийти в Польщу, відновить наступ на Грузію, яке почалося в 2008 році. Російська Федерація цинічно демонструє, що її не зупинити, що міжнародне вплив не має ніякого значення, і політика буде такою, якою Путін вирішить,а також група підконтрольних йому олігархів, парламентаріїв і громадських діячів.

Віра Ястребова