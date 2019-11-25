Рейтинг довіри українців до Зеленському впав удвічі – опитування

У два рази збільшилася кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимиру Зеленському.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому позитивно до глави держави належить переважна більшість опитаних.

«Перші кроки діяльності президента і його команди 62% громадян України оцінюють позитивно (19% – повністю позитивно, 43% в основному позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що в два рази більше, ніж у серпні», – йдеться в результатах дослідження.

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Скріншот

У той же час більшість громадян не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада – 47% проти 34% тих, кого робота парламенту задовольняє (45.5%).

Також під час опитування українці назвали п’ять перших дій, які зобов’язаний зробити Зеленський на посаді президента.

«Припинення вогню на Донбасі – 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій і т. д.) – 51%, зниження тарифів – 37%, покарання винних у корупції посадових осіб – 35%, зменшення впливу олігархів на політику – 28%», – зазначено в інформації.