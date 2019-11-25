«Зелена» влада — це найглибша трагедія для України, — політолог

На президентських і парламентських виборах мільйони людей повірили в казку про «Голобородько і нові обличчя». Але за півроку українці все сильніше переконуються, що «нові обличчя» остаточно «поховають» країну.

«Зелений» балаган в Раді і повний непрофесіоналізм «нових осіб», які є маріонетками олігархів та міжнародних корпорацій, — це найглибша трагедія для України. Масштаб якої багато українців ще не до кінця розуміють.

Таке переконання висловив сьогодні у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Країну позбавляють останнього шансу вибратися з того «дна», на яке нас загнала влада Порошенко. Оскільки для кардинальної зміни в першу чергу соціально-економічної політики до влади повинні прийти професійні політики-державники. По суті, єдиним таким зараз є Юлія Тимошенко.

Адже що таке професійний і досвідчений політик?

По-перше, це людина, що володіє стратегічним мисленням. Здатний не тільки розуміти суть економічних процесів усередині країни, але і роль самої країни в глобальних світових розкладах.

Приміром, та ж Тимошенко постійно говорить про те, що Україну глобальні гравці хочуть перетворити в контрольований «сировинний придаток». Тобто – маємо намір скупити українську землю, підприємства, ГТС. І що в результаті? Україна де-факто втрачає свою самостійність. Саме тому «катком» з допомогою маріонеткової «зеленої» влади продавлюється продаж землі та приватизація стратегічних об’єктів.

Також Тимошенко вказує на те, що Захід не хоче виконувати свої зобов’язання перед Україною за Будапештським меморандумом. Західним політикам набагато легше говорити: мовляв, є Мінські угоди, написані Путіним, — ось їх і виконуйте. Знімаючи з себе відповідальність. І саме на Порошенка лежить вина за те, що він не апелював до Заходу з вимогою виконати норми Будапештського меморандуму. Те, на чому з 2014 року наполягає Тимошенко.

По-друге, професійний політик пропонує конкретні шляхи економічного розвитку країни.

Перед президентськими виборами Тимошенко презентувала детальну програму «перезавантаження» країни – «Новий Курс України». Там покроково розписано, як, з одного боку, відновити національну економіку. З іншого – максимально збільшити купівельну спроможність українців, знизивши тарифи, підвищивши зарплати і пенсії.

На жаль, «зелені» відмовилися використовувати напрацювання Тимошенко. Чому? Як виявилося, вони прийшли грабувати країну так само, як і Порошенко. Тільки тепер на «солоденьке» сів Зеленський зі своїм роялем.

По-третє, професійний політик має багаторічний досвід на керівних посадах в державі.

Якщо ми подивимося на західну політику, то там політик, перш ніж зайняти керівну посаду в країні, проходить безліч ступенів, де навчається керувати. І досвідчені політики-управлінці залишаються в політиці на багато десятиліть. Класичні приклади – Меркель, Тетчер чи Черчілль.

Але ніде немає такого балагану, як в Україні. Коли президентом стає кондитер або комік. Чи прем’єром – мер Вінниці або просто якийсь експерт-«грантоїд» з вулиці. Без найменшого досвіду в якості топ-управлінців, без економічних програм, без сформованих економічних поглядів. Тобто – просто «тимчасові», які прийшли на рік-другий пограбувати залишки країни.

Ми всі на своїх гаманцях вже переконалися, як нами науправляли аматори. Мало?

Тимошенко, яка двічі була прем’єр-міністром, — це зразок класичного європейського політика, який розуміє, як взагалі працює механізм управління країною. Мало того, як би її не критикували, Тимошенко на продовження своєї політичний кар’єри ніколи не змінював своїх поглядів – про заборону продажу землі і ГТС, про важливість національного виробника, про необхідність членства України в ЄС і НАТО, про максимальної соціальної підтримки українців, про доступні тарифи на газ для простих людей.

На президентських і парламентських виборах мільйони людей повірили в казку про «Голобородько і нові обличчя». Але за півроку українці все сильніше переконуються, що «нові обличчя» остаточно «поховають» країну. А Голобородько-Зеленський – це «куховарка», яка так і не змогла керувати державою.

І міфи про «старих-нових політиків» починають развенчиваться. Оскільки головний критерій оцінки політика – це його професіоналізм і те, як при ньому живуть і жили українці. А за часів прем’єрства Тимошенко мільйони українців могли собі дозволити те, про що зараз тільки згадують і мріють…