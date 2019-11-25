Атака безпілотника з території РФ: З’явилися фото поранень бійця ЗСУ

Сержант 46-ї десантно-штурмової бригади був поранений бомбою з російського безпілотника у сіла Сива 17 листопада в результаті застосування агресором нового виду боєприпасу для скидання з БПЛА.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє головний редактор видання Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

За словами журналіста, боєць отримав поранення у самого кордону з РФ, неподалік від ділянки розведення військ у Станиці Луганській. Характер поранень, вважає Бутусов, однозначно вказує на повітряний підрив.

Керівництво України, нагадує автор, на цю подію ніяк не відреагувала, хоча цей випадок складно вважати тривіальним. Перш Сива вважалося одним з найбільш спокійних ділянок в зоні бойових дій, там давно не було ніякого обстрілу. Росіяни не могли не знати про напад, оскільки вони там воюють, їх ППО, БПЛА і люди.

Бутусов повідомляє, що поранення не стали реєструвати як бойові, не відразу сповістили про них у зведенні. Проте «все стало на свої місця» завдяки Оксані та Дмитром Корчинським.

Журналіст опублікував офіційне фото з госпіталю в Харкові і привів повідомлення інформагентства Міноборони.

Український захисник отримав близько 50 осколкових поразок по всьому тілу. Під час їх видалення за допомогою медичного магнітного інструменту половина осколків не магнитились. За словами військових медиків, це перший випадок у їхній практиці, коли вражаючі елементи від снаряда мають різну структурну основу. В основному їх все видаляють магнітним інструментом або звичайним способом», — сказано в повідомленні.

Про те, що снаряд вибухнув у повітрі на невеликій висоті і дрібні осколки стали вражати військовослужбовців, які перебували під епіцентром вибуху, розповів і сам поранений боєць.

Журналіст вважає, що воїну пощастило і він залишився живий тільки дивом.