Чому варто купити б/у автомобіль з Німеччини?

Мало хто знає, що половина старих транспортних засобів, які продаються в Україні і привозяться з Німеччини. Німецькі автобазари вважаються одними з кращих на європейському ринку. Це пояснюється не тільки доступними цінами і широким асортиментом.

Розібратися з трендами і тенденціями допоможе AUTO.RIA. Це сайт номер один в Україні за оголошенням, пов’язаних з автомобілями. Тут можна купити б у авто з Німеччини, так і вивчити пропозиції з інших автобазарів.

В Україні популярністю користується купівля транспортних засобів з Чехії і Польщі. Правда, на східноєвропейських ринках вище ризик знайти машину з дефектами або зовсім техніку, яка числиться в угоні.

У чому переваги вживаного транспорту з Європи?

Вибрати б/у техніку з Німеччини вигідно з кількох причин:

• Двигун на машинах практично зношений. Це стосується як преміумних, так і бюджетних моделей. Гарний стан силової установки пояснюється помірним кліматом, доступом до хорошим моторних масел і чистого бензину. На місцевих АЗС практично немає фактів розведення палива хімікатами.

• Підвіска не потребує налагодження і перебиранні. Хороші німецькі дороги стають одним з важливих факторів. Ходова частина на машинах не отримує пошкоджень навіть через 10 років експлуатації. До того ж при проведенні сезонної підготовки місцевим жителям набагато простіше знайти оригінальні і фірмові деталі для своїх Mercedes і Audi.

• Відсутність проблем з коробкою передач додає плюсів. Обслуговування преміумних машин у Німеччині обходиться дешевше. Тому на авторинки потрапляє техніка, яка не потребує жодних вкладень, але все ж продається по знижці з-за свого б/у статусу.

Яким способом придбати іномарку з Німеччини?

На сайті AUTO.RIA можна знайти кілька основних варіантів:

• Придбати вже готову і доставлену машину в одному з дилерських організацій. Перекупом займається автовикуп. Це може бути локальний дилер, який працює тільки з певною маркою машини, або універсальна компанія, що має мережеві філії по всій країні. Правда, в автовикуп користувач у будь-якому випадку переплатить.

• Звернутися за послугами до приватника-перегонщику. Це індивідуальне обличчя, з яким укладається угоди. Водій відправляється в Німеччину, викуповує машину, займається оформленням документів і доставкою техніки до зазначеної адреси в Україні. Операції обходяться дешево, але завжди є ризик натрапити на шахраїв або зіткнутися з фатальним дорожньо-транспортною пригодою, коли замовник залишиться без виконавця, машини і своїх грошей.

• Звернутися до транспортні організації. Фірма займається не перекупом, а саме перегоном машини з Європи на кордон з Україною. Головне завдання компанії – забезпечити безпечну доставку машини і провести її розмитнення. Саме ця процедура як раз і стає каменем спотикання для тих, хто хоче самостійно доставити техніку з Німеччини.

Чому краще довіритися професіоналам?

Переплата в професійній організації може досягати 30 %. Це значна націнка, але вона захищає від маси ризиків та незручностей:

• При самостійній доставці машина може отримати критичні пошкодження. Це стосується дорожнього сміття, несподіваних маневрів інших учасників дорожнього руху. У цьому випадку незастрахована техніка ляже важким тягарем на бюджет автовласника.

• Відсутність навичок поїздок за європейськими автобанами стає недоліком. Можна самостійно розбити машину. В цьому випадку доведеться не тільки забути про нову техніку, але і зіткнутися з витратами на усунення наслідків ДТП.

• Знайти правильний і брендовий автобазар в Німеччині не так просто. Компанії такого типу працюють практично в кожному великому регіональному центрі країни. Автовласник може просто заплутатися, втратити час і в підсумку укласти угоду з шахраєм.

В Україні німецькі авторинки позиціонуються головним чином як надійні партнери. Справа в тому, що тут можна значно заощадити при оптовій купівлі декількох машин. Так надходить саме центр по автовыкупу, який отримує можливість продавати преміумні іномарки в Україні зі знижкою.

Від послуг таких посередників відмовлятися не варто. Компанії з репутацією і багаторічним досвідом навряд чи обдурять клієнта. Сьогодні конкуренція на цьому ринку досить гостра, а тому будь-яка помилка може призвести до значного зниження продажів.

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