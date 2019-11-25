Побитий у нічному клубі заступник мера Слов’янська розповів, як все сталося

Поліція проводить службове розслідування з приводу інциденту в нічному клубу «Соло» у Слов’янську на Донеччині, де постраждав заступник міського голови Андрій Рубан.

ЗМІ зв’язалися з потерпілим.

— Андрій Євгенович, на своїй сторінці ви пишете, що претензії до дій охорони нічного клубу з вашого боку будуть зняті.

— Якщо вони принесуть вибачення. Чекаю від них дзвінка. З власником клубу я поговорив, він поділяє мою позицію з приводу цих пісень, але я не отримав чіткої відповіді, чи будуть вони використовувати цей репертуар чи ні. Він запевнив, що охорона принесе вибачення. Проте, як мені відомо, інцидентом вже зацікавилися і в Службі безпеки України. Можливо тому, що співак Газманов, є в списку СБУ і Міністерства культури України, куди занесено іноземні діячі культури, які загрожують національній безпеці України, — прокоментував «ФАКТАМ» заступник мера Слов’янська Андрій Рубан.

У той же час співрозмовник зазначив, що вважає дії поліції щодо забезпечення його прав недостатніми.

— Вони не забезпечили процедуру написання заяви, — сказав Андрій Рубан. — В присутності поліції мене почали ображати двоє відвідувачів. Вони погрожували мені розправою, вихопили з рук заяву і порвали його. Я буду писати заяву в поліцію з приводу хуліганських дій цих людей, де вкажу одного з агресивних відвідувачів, я вже знаю, хто це був. А дані другої людини в своїй заяві попрошу встановити поліцію. У мене є навіть відеозапис інциденту, де фігурує один з моїх кривдників.

— Ви написали на сторінці в Facebook, що у вас претензії не до пісень російською мовою, яким ви користуєтеся в побуті, а до їх змісту — до пропаганди армії Російської Федерації, держави, яке визначено законом як країна-агресор. Там же ви відзначаєте, що Росія для вас «померла в 2014 році». І що під час бойових дій в Слов’янську був пошкоджений ваш будинок. Наскільки сильні були руйнування?

— У моєму будинку і будинку батьків — він по сусідству — під час обстрілу вилетіли шибки, більше постраждав будинок батьків. І так, я в побуті використовую російську мову, але на службі — український, звичайно. Вважаю, що вдома людина нехай спілкується на будь-якій мові і слухає які завгодно пісні, але ми не повинні це транслювати в громадських місцях і маємо право вимагати припинити трансляцію.

Я під час окупації Слов’янська працював у Києві і в якийсь момент вивіз свою сім’ю з міста, забравши з собою прапор України. Тепер цей прапор знаходиться в моєму кабінеті. Це прапор з Євро-2012 — з Донецька, який напередодні війни був містом з українським духом.