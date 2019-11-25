У Києві наречена намагалася підкупити прикордонника, щоб її нареченому з РФ дозволили в’їзд в Україну

У пункті контролю залізничного вокзалу “Київ-пасажирський” жінка намагалася підкупити офіцера Державної прикордонної служби, щоб в Україну дозволили в’їхати її нареченому – громадянину РФ.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

44-річна уродженка Донецької області пропонувала прикордоннику хабар у розмірі 200 доларів США.

Її коханого з російським громадянством, який прибув разом з нею, не пустили в Україну, так як під час проходження прикордонного контролю з’ясувалося, що він перетинав кордон з тимчасово окупованих Кримом без відповідного дозволу. В результаті йому заборонили в’їзд в Україну на три роки за рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту.

На пропозицію жінки прикордонники відповіли категоричною відмовою, а про спробу дати хабар повідомили в Національну поліцію України. Росіянину ж довелося повертатися додому зворотним поїздом.