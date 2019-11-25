Підозрюваного у держзраді екс-заступник міністра Бровченко звільнили з СІЗО

Колишнього заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Юрія Бровченка, якого підозрюють у державній зраді, випустили з СІЗО після внесення застави.

Про це повідомляють «Українські Новини».

«Юрій Бровченко звільнений з-під варти під заставу», — заявив адвокат Сергій Стретович.

Раніше Апеляційний суд зменшив Юрію Бровченко заставу з 3,4 млн гривень до 570 тис. гривень. Адвокат стверджує, що заставу внесли родичі Юрія Бровченка.

За даними журналістського проекту «Грати», Юрій Бровченко закидають підписання завідомо збиткового контракту з іноземною компанією на суму понад 16,5 млн доларів США. Договір передбачав поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів.