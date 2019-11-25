Моторошні розповіді: у Кабміні відкрилася виставка проти гендерного насильства

25 листопада на шостому поверсі Кабміну відкрилася виставка, присвячена всесвітньої акції «16 днів проти гендерного насильства». Експозицію створили за підтримки Фонду ООН в області народонаселення.

На стендах організатори розмістили моторошні історії про долі десяти осіб, які зазнали домашнього насильства. За кожною скупий рядком — чиясь біль і зламана доля. Але ці люди знайшли в собі сили розповісти про свою драмі, а скільки таких, хто соромиться зізнатися в тому, що живуть з тираном, не просить допомоги у правоохоронців, не звертається в соціальні служби.

Нагадаємо, у Києві суд відправив за ґрати чоловіка, який знущався над дружиною, принижував її і залякував розправою.

Розповідати — і як можна голосніше! — про проблеми, якими наші громадяни (в основному це, зрозуміло, жінки) чомусь не діляться навіть з самими близькими, закликали всіх українців побували на відкритті виставки перша леді Олена Зеленська, представник в Україні Фонду ООН в області народонаселення Хайме Надаль, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, урядовий уповноважений з питань гендерної політики Катерина Левченко, почесний посол ООН в області народонаселення в Україні, телеведуча Маша Єфросиніна, народні депутати і громадські активісти. У своїх виступах вони констатували, що неймовірними зусиллями проблема зрушила з мертвої точки. Але роботи дуже багато, оскільки щодня від домашнього насильства страждають тисячі людей, в тому числі і діти.

До відома. Соціальна акція «16 днів проти гендерного насильства» — щорічна міжнародна кампанія, яка розпочинається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня-Дня прав людини. Основні завдання кампанії — привернути увагу громадськості до запобігання і протидії домашнього насильства і торгівлі людьми та активізувати діяльність державних установ та громадськості для об’єднання зусиль щодо захисту прав людини.

Офіційно цей день був оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році, але відзначати його почали набагато раніше, з 1981 року-в пам’ять про трагічну загибель трьох сестер Мірабель, жорстоко вбитих у 1960 році за наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо.

У цьому році в Києві в рамках акції відбудеться серія заходів, метою яких є привернення уваги до проблеми. Відбудеться також презентація нових стратегій протидії насильству над жінками та проекту підтримки постраждалих від домашнього насильства. Інтерактивній частиною акції, яка розпочнеться о 17:00, стане підсвічування Паркового мосту через Дніпро помаранчевим кольором, а також флешмоб з парасольками оранжевого кольору під гаслом «Розірви коло насильства».

А о 17:15 з пішохідно-велосипедного моста на Володимирській гірці в повітря запустять помаранчеві кульки — як заклик до кожного, хто зіткнувся з насильством, не залишатися з проблемою наодинці.

Номер телефону національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації — 0 800 500 225 або з мобільного — 116 123. Всі дзвінки безкоштовні.