Рятувальники попередили про небезпеку через ожеледицю та туман: поради водіям

Ожеледь та туман будуть в більшості областей України. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У понеділок, 25 листопада майже у всіх областях західної частини України буде спостерігатися сильна ожеледь та туман. Видимість буде обмежена до 200-500 метрів, що відповідає I рівнем небезпеки (жовтого).
Рятувальники порадили водіям дотримуватися деяких правил під час туману:
- знизити швидкість пересування;
- при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.