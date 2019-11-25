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Рятувальники попередили про небезпеку через ожеледицю та туман: поради водіям

25.11.2019

Ожеледь та туман будуть в більшості областей України. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У понеділок, 25 листопада майже у всіх областях західної частини України буде спостерігатися сильна ожеледь та туман. Видимість буде обмежена до 200-500 метрів, що відповідає I рівнем небезпеки (жовтого).

Рятувальники порадили водіям дотримуватися деяких правил під час туману:

  • знизити швидкість пересування;
  • при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.
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