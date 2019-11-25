Український шахіст став чемпіоном світу в категорії сеньйорів

Український шахіст Вадим Шишкін завоював титул чемпіона світу серед сеньйорів у віковій категорії 50 років і старше. Шишкін здобув 9 очок з 11 можливих, жодного разу не поступившись суперникам.
«Друге місце посів Владислав Неведничий (Румунія), третє – Іван Моровіч (Чилі). Всього у цієї вікової категорії взяли участь 138 шахістів з 44 країн, у тому числі сім представників України», – відзначили у Федерації шахів України.
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За підсумками змагань, інші українці посіли такі місця: Олександр Костюков – 23-е, Василь Стець – 41-е, Сергій Смолін – 48-е, Леонід Гавриш – 78-е, Михайло Грищенко – 88-е, Володимир Кириленків – 120-е.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла в номінації «Висхідна зірка» у своїй області за підсумками 2019 року.
За матеріалами «Гордон»
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