Український шахіст став чемпіоном світу в категорії сеньйорів

Український шахіст Вадим Шишкін завоював титул чемпіона світу серед сеньйорів у віковій категорії 50 років і старше. Шишкін здобув 9 очок з 11 можливих, жодного разу не поступившись суперникам.

«Друге місце посів Владислав Неведничий (Румунія), третє – Іван Моровіч (Чилі). Всього у цієї вікової категорії взяли участь 138 шахістів з 44 країн, у тому числі сім представників України», – відзначили у Федерації шахів України.

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Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

За підсумками змагань, інші українці посіли такі місця: Олександр Костюков – 23-е, Василь Стець – 41-е, Сергій Смолін – 48-е, Леонід Гавриш – 78-е, Михайло Грищенко – 88-е, Володимир Кириленків – 120-е.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 18-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла в номінації «Висхідна зірка» у своїй області за підсумками 2019 року.

За матеріалами «Гордон»

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