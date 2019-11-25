У Києві жінка вкрала масла із супермаркету на суму 1,5 тис. гривень

У столичному супермаркеті жінка викрала вершкового масла на суму 1500 гривень, яке в майбутньому планувала перепродати. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

“До столичних правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у супермаркеті на проспекті Степана Бандери охорона виявила у відвідувачки неоплачений товар. За вказаною адресою прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції”, — сказано у повідомленні.

Поліцейським адміністратор магазину розповіла, що по камерах відеонагляду працівники виявили у торговому залі відвідувачку, яка ховала у свій рюкзак упаковки з вершковим маслом. Далі, не сплативши за продукти харчування, жінку пройшла повз касу, але на виході її зупинила охорона закладу та попросила показати вміст наплічника.

При огляді речей особи, на яку вказали співробітники маркету, правоохоронці виявили та вилучили товар на суму близько 1500 гривень. Жінка зізналась у скоєному та розповіла, що поцупила вершкове масло з метою перепродажу. Правопорушницею виявилась 32-річна киянка, яка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Її затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Фігурантці повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, з січня по жовтень 2019 року у місті Києві до поліції надійшло 850 повідомлень про заволодіння транспортними засобами.