У Росії підлітки по-звірячому побили школярку в туалеті: мережу жахнула історія, відео

У Сургуті 15-річні дівчатка-підлітки жорстоко побили свою однолітку.

Про це повідомляє “К Информ”.

Вони двічі напали на неї: в туалеті торгового центру “Сіті-Молл” і в під’їзді одного з гуртожитків на проспекті Набережному.

Дівчинку хуліганки заманювали під приводом приватної бесіди. Свою жертву змушували підтвердити непристойні плітки про неї. Агресивні школярки знущалися над дитиною і наносили сильні удари по обличчю, голові, залишаючи синці.

У мережі з’явилися відеоролики, того, що відбувалось.

“Таких треба так само, і їх батьків, раз не виховали, належним чином”, “Дівчата, подумайте. Якщо з вашими дітьми так само вчинять”, “Кошмар, а батьків зовсім немає? Ременя всипати хорошого”, – пишуть в мережі .