Суд у Польщі заарештував підозрюваних в нападі на українця

Суд у Польщі заарештував двох чоловіків, яких звинувачують у замаху на вбивство українського студента та заподіяння їй серйозних тілесних ушкоджень.

Суд призначив їм утримання під вартою протягом трьох місяців.

20 листопада в Кракові двоє чоловіків нанесли ножові поранення 20-річному студентові з України.

У результаті розслідування співробітники правоохоронних органів затримали двох громадян України 19 і 20 років, які мали при собі ножі.