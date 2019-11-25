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Суд у Польщі заарештував підозрюваних в нападі на українця

25.11.2019

Суд у Польщі заарештував двох чоловіків, яких звинувачують у замаху на вбивство українського студента та заподіяння їй серйозних тілесних ушкоджень.

Суд призначив їм утримання під вартою протягом трьох місяців.

20 листопада в Кракові двоє чоловіків нанесли ножові поранення 20-річному студентові з України.

У результаті розслідування співробітники правоохоронних органів затримали двох громадян України 19 і 20 років, які мали при собі ножі.

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