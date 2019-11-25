Вбивство Гандзюк: Мангеру вдвічі зменшили заставу

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого підозрюють у замовленні вбивства радниці міського голови Катерини Гандзюк, зменшили заставу з 2,5 мільйона гривень до понад 1 мільйона гривень.

Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Києва 25 листопада, — повідомляє Слідство.інфо.

Суд частково задовольнив клопотання захисників Владислава Мангера, які просили зменшити заставу до 148-ми тисяч гривень. Свою позицію вони обґрунтовували тим, що на момент, коли Мангеру оббирали заставу, його підозрювали в замовленні вбивства актівісткі Гандзюк (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу).

Тоді йому розібрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави майже 2,5 мільйона гривень. Їхній підзахисний вніс заставу у лютому 2019 року. Проте у квітні Мангеру «пом’якшили» підозру — йому інкримінують замовлення нанесення тяжких тілесних, а не вбивства (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу). Представники Генеральної прокуратури заперечували проти зменшення застави. Суд призначив нову заставу, яка тепер складає один мільйон і 150 тисяч гривень.