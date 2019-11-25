Американцям заборонили спати на роботі

Втім, сон державних службовців на роботі ніколи в країні особливо не заохочувався. Проте подібних заборон досі ніхто не вводив.

У документі, зокрема, йдеться, що всім особам заборонено спати в державних установах. Виняток становлять ті випадки, коли офісний сон схвалений керівником.

Дуже дорога співробітниця

У 2018 році Державна ревізійна служба штату Каліфорнія опублікувала звіт про співробітниці Департаменту транспортних засобів, яка спала в офісі до трьох годин на день. У доповіді стверджувалося, що систематична дрімота працівниці за чотири роки обійшлася державі в 40 000 доларів. В даному випадку, у звіті враховувалася зниження продуктивності праці співробітниці.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Також говорилося, що колеги змушені прикривати соню і виконувати її роботу.

А експерти – проти

Експерти, які вітають ідею сну на робочому місці, заявляють: подрімати на роботі корисно не для того, щоб знизити продуктивність праці, а щоб її підвищити.

Екс-президент Американської академії медицини сну, доктор Лоуренс Епштейн з Бостона вважає, що розладом сну страждають близько 70 мільйонів американців.

У недавньому дослідженні, проведеному в Університеті Болл-Стейт (штат Індіана), вивчалася тривалість сну 150 000 чоловік. Число респондентів, які спали сім годин на добу і менше, зросла з 30,9 відсотків у 2010 році до 35,6 відсотків в 2018 році. Половина респондентів, яку склали поліцейські і медичні працівники, повідомили, що не висипаються.

Доктор Епштейн помітив, що деякі компанії враховують такі факти і знаходять способи вирішувати проблему нестачі сну. Але, на жаль, державні установи не відносяться до таких.

Лоуренс Епштейн разом з іншими експертами виступають за те, щоб працівникам надавалася можливість трохи подрімати на роботі.

Адже, вважає доктор, невиспані люди гірше працюють, з ними частіше трапляються нещасні випадки на роботі. І в кінцевому підсумку ці співробітники обходяться компаніям дорожче, тому що у них більше проблем зі здоров’ям.

Трохи про досвід інших країн

Інші країни нерідко демонструють лояльність до дрімоті на робочому менше. У компаніях Японії, наприклад, можна зустріти спеціальні звукоізолюючі капсули. У них втомлені працівники можуть відновити сили. У кімнатці є лежак і тонке ковдру. Бажаючі відпочити знімають взуття. Для короткого сну відводиться 20 хвилин.

А ось в Канаді нещодавно відкрили першу студію для дрімоти під назвою Nap It Up. Вона знаходиться в центральній частині Торонто. Тут за 10 доларів на 25 хвилин можна орендувати двоспальне ліжко. Ліжка розділені між собою щільними шторами. Студія наповнена заспокійливим ароматом лаванди.

За матеріалами ВВС

За матеріалами:

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