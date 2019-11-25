За тиждень у Києві на грип захворіли майже 11 тисяч осіб

Влада Києва оприлюднила статистику захворюваності на грип та ГРВІ, з якої випливає, що інтенсивність епідемічного процесу нижче базового показника на 52,9%.

Дані опубліковані на Facebook-сторінці Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що за 47-й тиждень 2019 року в Києві зареєстровано 10 675 хворих на грип і ГРВІ. Зростання захворюваності на грип та ГРВІ у столиці на 5,6% вище порівняно з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок як дітей, так і дорослих.

Серед дітей хворих 6770 (зростання на 6,1%), серед дорослих – 3905 осіб (зростання на 4,7%). “У структурі захворюваності діти складають 63,4%, а на попередньому тижні – 63,1%. Серед школярів захворюваність зросла на 10%: 2882 випадку, що становить 42,6% від загальної кількості хворих дітей і 27% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою”, – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 47-й тиждень госпіталізовано 128 осіб, з них 119 – діти. “З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 40543 людини”, – додав Поворозник. У КМДА запевнили, що додаткових протиепідемічних заходів поки що не потрібно.