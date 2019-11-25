Сила порівняння: скільки коштують продукти в Іспанії і у нас

В іспанських супермаркетах продукти харчування продаються в «чесних» упаковках і за чесні гроші

Пермський блогер Ілля Ліпін злітав у справах Південну Іспанію, а заодно привіз репортаж на вічно актуальну тему «що почому?» – про те, скільки коштують продукти в звичайнісінькому іспанською супермаркеті Mercadona в самій звичайній іспанському містечку.

Свої розрахунки блогер виробляв за курсом €1=71 руб. До прикладу, хліб: 3 хрустких батона по 250 грамів продаються за €1.1, або близько 80 рублів.

Чи варто говорити, що в іспанських упаковках напоїв містяться не шахрайські 0,9 літра, а рівно 1 літр, а коштують вони від половини євро до 80 євроцентів, і якістю далеко перевершують вітчизняні.

Зрозуміло, додавати пальмову олію в молоко і молочні продукти в Іспанії не додумалися і навряд чи колись додумаються Чесне вершкове масло коштує приблизно півтора євро, або 110 руб, причому пачки теж чесні – 250(!) грамів. Молоко можна купити в середньому трохи менше євро за літр.

Радує «санкционка». Сир типу Гауді, Тильзитера, Маасдама, або Моцарели без краплі пальмової олії коштує від 5 до 6 євро за кілограм. Або 350-450 рублів! Тверді сорти типу пармезану до 10-12 євро… В Росії таке і не снилося!

Що стосується фруктів, то ціни тут одного порядку з російськими, тільки самі плоди завжди свіжі, практично «з грядки», місцеві або африканські, благо до Марокко рукою подати через протоку. Яблука Фуджі стоять 2 з гаком євро, груші близько півтора, мандарини – 1.59.

Те ж і з овочами. Тільки дешевше. Помідори, наприклад, за 100 рублів, цибулю – 95, картопля – 90, морква – 50 рублів.

Ковбаса типу напівкопченої, салямі, приблизно 5-6 євро за кілограм.

Куряче філе за €5.25 (375 р.) за той же кілограм, а стегенця, зрозуміло, дешевше – €2.19 (160 р.) за 1 кг.

Ну і як не нагадати, що середня зарплата в Іспанії на порядок вище російської…