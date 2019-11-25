Милованов призначив рейдера Сахненко керувати Центром сертифікації та експертизи насіння

17 листопада 2019 року міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявивши, що урядовці почали перезавантаження влади та провели «чистку» неблагонадійних працівників.

Було звільнено 47 керівників держпідприємств, на всі позиції згідно із законодавством призначаються виконувачі обов’язків.

Ми почали аналізувати біографії нових керівників, та виявили, що Милованов та його заступник Тарас Висоцький, знаходять лише корупційну нечість, відправляючи розкрадати держпідприємства.

В. о. «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» було призначено Сахненко Василя Олександровича, у серпні 2015 року, видання «Економічна Правда» писала, що з Державної продовольчо-зерновій корпораціії України вкрадено 23 мільйони доларів.

І дійсно, згідно реєстру, у червні 2015 року Сахненко було призначено заступником голови правління цієї держустанови, а лобіював його на цю посаду, Олексій Чеботарьов.

У грудні 2013 року, видання «Наші Гроші» писало, що Чеботарьов є куратором спиртової галузі часів кривавого диктатора Віктора Януковича, він же був організатором завезення «тітушок» у Київ під час Євромайдану.

Тому, ми вирішили особисто запитати Сахненко, хто його лобіював до Центру насіння, яке доречі має в управлінні 20 тисяч гектарів землі, а це сотні мільонів гривень потенційно вкрадених грошей.

Як тільки ми зайшли до кабінету, до журналіста підійшов чоловік, та спробував руками виштовхати репортера.

Згідно декларації Сахненка, він має частку у фірмі Альтеренерго ХХІ, його бізнес-партнерами є Скітьов Павло Леонідович та Андріанова Єва Віталіївна, і саме Скітьов перешкоджав роботі журналіста.

Класична дія корупціонерів, чиновники завжди тягти за собою кумів та бізнес-партнерів, як наприклад від Сахненко привів до Центру насіння Скітьова.

Сахненко, злякавшись гострих питань, надав наказ викликати поліцію, коли вона приїхала, то невідомий чоловік влашттував гамір.

Редакція Актуальної Правди перевірила архіви та виявила, що цей чоловік допомагав скоїти напад на журналіста Сергія Медяника.

Рік тому, коли ми зловили на злочинах Карпляка — екс-директора Центру сертифікації, тієї надав наказ одному з керівників філії Лапаю напасті на репортера, щодо цього факту, Голосіївська поліція та прокуратура відкрили кримінальну справу.

У Сахненко у декларації зазначено, що він разом з дружиною Ольгою тримають у готівці 280 тисяч доларів, тобто десь ховауть у городі, а це дуже великі гроші, податкова повинна перевірити, де і як таку кількість готівки можна було отримати.

Цікаво, що поки ми чекали 2 години під кабінетом Сахненко, він перебував у ньому, нікуди не виходив, але коли оператор зайшов до кабінету, чоловік зник.

На вікнах грати, чорний вихід відстуній, співуче Сахненко сховався до шафі. Чи личить чоловіку, якому вже 54 роки, так себе поводити?

Ми зателефонували Сахненку, але він знову злякався питань та кинувши слухавку.

І наостанок, фірма Альтеренерго ХХІ, яку контролює Сахненко, фігурує у кримінальній справи № № 12019000000000755, згідно суднового реєстру, 24 вересня, суддя Соколов, надав дозвіл на вилучення документів у комунального підприємства Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу.

У Лебедівській сільській раді Вишгородського району Київської області Сахненко і компанія рейдернули земельну ділянку, будинок в садівному товаристві «Лебедівка» та квартиру у Святошинському районі.

9 жовтня 2019 року, Генпрокуратура звертається до Печерського суду з вимогою арешту незаконного отриманного майна бандою Сахненко, суддя Білоцерківець надає дозвіл.

Як виявляється, отримавши інформацію, що справжній власник землі, будинку та квартири помер у грудні 2018 року, підопічні Сахненка, нікого заднім числом протокол загальних зборів фірми за жовтень 2018 року, яким вмерлу людину записали співласником Альтеренерго ХХІ.

Потім виготовили акт приймання-передачі, яким начебто ця людина, бо ж вона ще в жовтні була жива, внесла до статутного фонду підприємства власну землю, будинок та квартиру.

Потім, вони віднесли ці документи до Віталія Романчука, який за підставним документів на мешканця окупованого Луганська Олександра Прошкіна, налагодив реєстрацію рейдерських захопдень у промислових маштабах. Так кого призначає міністр Милованов разом з Висоцьким керувати державними підприємствами?

На прикладі Центру сертифікації, ми бачимо, що Милованов туди відправив професійну банду рейдерів, співуче маючи план крадіжки до власної кешені 20 тисяч гектарів державної землі.

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