Біля берегів Румунії затонуло судно з тисячами овець

У Чорному морі біля берегів Румунії 24 листопада перевернулося вантажне судно Queen Hind, на борту якого перебували понад 14 тисяч овець.

Інцидент стався невдовзі після того, як корабель під прапором острівної держави Палау покинув румунський порт Мідія. Судно прямувало в портове місто Джидда в Саудівській Аравії.

Експрес-інформація по країні

Румунія – держава в Південно-Східній Європі.

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Столиця – Бухарест

Найбільші міста: Бухарест, Ясси, Тімішоара, Констанца, Галац, Клуж-Напока

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 238 391 км2 (78-я в світі)

Населення – 19,86 млн чол. (59-я в світі)

Офіційна мова – румунська

Релігія – православ’я

ІЛР – 0,793 (52-я в світі)

ВВП – $199 млрд (53-я в світі)

Валюта – лей

Межує з: Україною, Молдовою, Угорщиною, Сербією, Болгарією

Всі 22 члени екіпажу − громадяни Сербії, були врятовані. Один моряк був доставлений до лікарні з переохолодженням.

На місці події проводилася операція з порятунку овець, в якій брали участь поліція, пожежники і румунська берегова охорона. Відразу після інциденту на борт були підняті 32 живі вівці, які плавали навколо терпить лихо судна.

Причини інциденту поки не відомі. Активісти із захисту прав тварин і Головна асоціація фермерів та експортерів Румунії Acebop закликали до термінового розслідування аварії.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», минулого тижня судно перекинулося біля Одеси: стався розлив палива, забруднення води зросла в 90 разів.

За матеріалами «Кореспондент»

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