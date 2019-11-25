Швеція «перейменувала» Білорусь

В офіційних повідомленнях, коли мова буде йти про Білорусі, уряд Швеції відтепер буде використовувати слово Belarus замість Vitryssland. Про це на своїй сторінці в Twitter заявила міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде.

«Це визнання білоруського громадянського суспільства і людей, які давно хотіли підкреслити національну самобутність і суверенітет своєї країни», – написала вона.

Відомо, що в перекладі зі шведської мови Vitryssland буквально означає «Біла Русь».

Як повідомляє SVT Nyheter, МЗС Швеції вирішив відмовитися від звичного терміна, який асоціюється з Росією. Зазначається, що «Русь» — східноєвропейські регіони, в яких в середні століття жили представники східнослов’янського народу.