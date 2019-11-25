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Газові переговори України і Росії відклали — ЗМІ

25.11.2019

Спочатку новий раунд переговорів планувався на кінець листопада, але зустріч відкладається на грудень.

Газові переговори України та Росії на рівні міністрів намічена на перший тиждень грудня. Про це повідомляє в понеділок, 25 листопада, ТАСС з посиланням на джерело в інститутах ЄС.

«Зустріч на рівні міністрів намічена на перший тиждень грудня. Їй будуть передувати експертні консультації, які намічені на 29 листопада», — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, попередня зустріч на рівні міністрів відбулася 28 жовтня в Брюсселі, вона не принесла практичних результатів. З тих пір пройшло вже два раунди консультацій на рівні експертів, за підсумками яких сторони визнають наявність серйозних розбіжностей у позиціях.

Раніше Газпром направив Нафтогазу офіційну пропозицію про продовження діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на один рік.
 
У реченні російської компанії зазначено, що необхідними умовами є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

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