Газові переговори України і Росії відклали — ЗМІ

Спочатку новий раунд переговорів планувався на кінець листопада, але зустріч відкладається на грудень.

Газові переговори України та Росії на рівні міністрів намічена на перший тиждень грудня. Про це повідомляє в понеділок, 25 листопада, ТАСС з посиланням на джерело в інститутах ЄС.

«Зустріч на рівні міністрів намічена на перший тиждень грудня. Їй будуть передувати експертні консультації, які намічені на 29 листопада», — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, попередня зустріч на рівні міністрів відбулася 28 жовтня в Брюсселі, вона не принесла практичних результатів. З тих пір пройшло вже два раунди консультацій на рівні експертів, за підсумками яких сторони визнають наявність серйозних розбіжностей у позиціях.

Раніше Газпром направив Нафтогазу офіційну пропозицію про продовження діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу через територію України строком на один рік.



У реченні російської компанії зазначено, що необхідними умовами є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.