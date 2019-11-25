Глава Нацслужбы здоров’я оголосив про відставку

Олег Петренко звільняється з-за розбіжностей з трансформації системи охорони здоров’я з новою владою.

Голова Національної служби здоров’я Олег Петренко повідомив у понеділок, 25 листопада, подав у відставку.

«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюся, найближчим часом уряд його підтримає. Причина — у нас дуже різні фундаментальні цінності з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм», — написав Петренко в Facebook.

Він вважає, що його відставка дозволить новій команді Моз «зробити інакше, ніж робив і щодня роблю це я».

Петренко очолює службу з березня 2018 року.