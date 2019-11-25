Шарій довів до сліз своїх прихильників

Блогер Анатолій Шарій 25 листопада прокоментував скандал навколо заяв радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, чим довів до сліз своїх шанувальників.

“Уже кілька днів мене займає це питання, коли чорти рогаті бігають і кажуть “Сивохо, Сивохо сказав, що нам треба вибачати і вибачатися. Та як він посмів, та перед ким…” і так далі і тому подібне. Я завжди, коли це чую, згадую свої відео (про пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО — ред)”, — сказав Шарій і показав історії двох літніх людей, змушених виживати в окупації.

В коментарях прихильники скандального блогера масово почали зізнаватися, що ролик дивилися зі сльозами на очах.