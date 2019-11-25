Конфліктував з Богданом: ЗМІ повідомили про бажання Зеленського розпустити Кабмін

Відставка Кабінету міністрів Олексія Гончарука може відбутися вже в найближчі місяці. Причина в тому, що в Офісі президента бачать, що не здатні керувати урядом.

Також у президента України Володимира Зеленського незадоволені роботою деяких міністрів. Про це йдеться в матеріалі «Апострофа». За даними співрозмовників видання в ОП, відставка Кабміну може відбутися вже в найближчі місяці – до Нового року або ж навесні 2020 року. «Основний конфлікт: президент бачить нездатність керувати Кабміном», – говорить один зі співрозмовників видання, знайоме з ситуацією.

Також у матеріалі сказано, що Гончарук останнім часом не може прийти до компромісу з головою Офісу Андрієм Богданом, чиєю «квотою» неофіційно вважається прем’єр.

«Також є претензії до окремим міністрам та іншим чиновникам з системи вищої виконавчої влади. Так, в Офісі незадоволені падінням митних надходжень. В цьому звинувачують главу ГТС Максима Нефьодова, який, як вважають на Банковій, поки не справляється з покладеними на нього обов’язками», – зазначають автори.

Все це, за словами джерела видання, підводить Зеленського до думки про необхідність перезавантаження уряд аж до звільнення прем’єр-міністра (це потягне за собою відставку всього Кабміну). За його словами, зараз розглядаються два терміни можливої відставки Кабміну – кінець цього року, або навесні наступного року.