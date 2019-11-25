“Бастіон-Сервіс” проти “ВР”: за лаштунками обшуку

Весняна стаття Security UA “Недобросовісна конкуренція на ринку охорони: до і під час війни” не влучною настільки, що жоден її фігурант (навіть “Сіріус”) не потурбував автора позовом до суду. Сьогодні харківська охоронна фірма “Бастіон-Сервіс” надає журналістам другий шанс перевірити свою влучність. Адже все вказує на те, що “Бастіон-Сервіс” проводити шалену компанію з дискредитації свого конкурента — фірми “ВР”. Хоча достеменно не відомо, хто в цієї ситуації нападник, а хто — жертва.

До поля зору журналістів Security UA потрапила підозріла ухвала одного з районних судів м. Харкова (справа № 643/16671/19). Ухвала була складена на початку жовтня цього року і геть просякнута слизькими тезах, що можуть вказувати на її замовний характер.

Судити самі — документ розповідає про те, що ТОВ “Бастіон-Сервіс” ніби викрило групу осіб, яка за сприяння керівніцтва фіскалів з Полтавської і Київської областей організувало діяльність з “конвертації” безготівкових грошей в готівку. Група, за твердженням “розслідувачів”, використовувала підроблені документи АТ “Укргазвидобування” з реквізитами ТОВ “Антарес-2000” та ПП “ВР”. При цьому (увага! — і це зазначається в ухвалі) “Антарес-2000” та “ВВ” у 2018 році перемогли “Бастіон-Сервіс” на торгах з річної закупівлі охоронних послуг АТ “Укргазвидобування”.

Цікаво?

Далі з ухвали суду випливає те, що у ПП “ВР” є контрагент, який серед своїх підрядників має фірми “з ознаками фіктивності”. Тому “ВР” ніяк не могло (?!) виконувати зобов’язання за договорами з “Укргазвидобування”, які раніше — нагадаємо — укладались з ТОВ “Бастіон-Сервіс”.

Хто був заявником у кримінальному провадженні при викритті цього “злочину”? Авжеж, “Бастіон-Сервіс”. Відомо, що ця фірма минулого року не лише втратила можливість заробити кілька десятків мільйонів гривень на договори з АТ “Укргазвидобування”, але й потрапила до Реєстру недобросовісних учасників закупівель Нафтогазу. Тому логічно припустити, що харків’яні ініціювали провадження, аби помститися конкурентам та спробувати повернути втрачені позиції в охороні об’єктів газодобувної компанії.

Судячи з ухвали суду, слідчі Полтавського територіального управління Державного бюро розслідувань отримали дозвіл на проведення обшуку в київському офісі ПП “ВР”. Щоб дізнатися, чи дістались полтавські дебеерівці столиці, Security UA зателефонував фігурантам цього “бізнес-розслідування”.

Людина на ім’я Тарас, яка представилася юристом компанії “ВР”, розповіла наступне.

24 жовтня 2019 року рано вранці до будинку на вулиці Магнітогорській, 1-Б, де «ВР» орендує кілька приміщень, вдерлися автоматники у супроводі цивільних. Погрожуючи розтрощити кабінети усіх фірм-орендарів, люди, які назвалися правоохоронцями, примусили адміністрацію відкрити офіс “ВР”. Після чого візитери винесли з офісу купу документації. Зауважте — без присутності адвокатів та представників фірми, які телефоном повідомляли, що вже на під’їзді.

За словами Тараса, співробітники “ВР” після візиту “гостей” не дорахувалися багатьох папірців, у тому числі, договорів з чинними клієнтами та тендерної документації з газовиками, яка, до речі, є у відкритому доступі.

На думку юриста «ВР», обшук, як слідча дія, не мав жодного сенсу. Проте тіньові ініціатори заходу — вважає Тарас — своїх цілей досягли. А саме: залякали персонал, витворили певні перешкоди у роботі, отримали інформаційний привід для подальшої дискредитації ненависних конкурентів тощо. “Вони ж чудово розуміють, що для суду їхні “бумаженції” абсолютно не придатні. Суддя з них просто глузуватиме. Але ж для чогось ці “маски-шоу” їм потрібні!” — обурився юрист.

Надалі Тарас заявив про те, що слідчі не бажають слухати жодних процесуальних пояснень керівніцтва “ВР”. Мовляв, замість з’єднання ясовування обставин “злочину” служаки почали “тролінг” клієнтів компанії.

А саме: за реквізітами договорів, які були вилучені, правоохоронці надсилають листи з інформуванням про кримінальні злочини, які ніби скоїли посадовці фірми “ВР”. І, звісно, просять надіслати їм “саатвєтсвующіє дакумєнтікі” про зв’язок зі “злочинцями”. Очевидно, що клієнти після такої уваги правоохоронців багато разів подумають, чи варто їм продовжувати охоронятись “прокаженою” фірмою.

Журналісти Security UA знайшли певні підтвердження словами Тараса. Крім того, в Реєстрі судових рішень втратили сліди спроб “Бастіон-Сервісу” визнати недійсними договори між “ВР” та “Укргазвидобування”. Також Реєстр виказує безсоромне бажання правоохоронців здійснювати нові слідчі дії щодо конкурентів харків’ян.

Якщо вірити Тарасу, у “наїзді” засвітилися співробітники ГУ НП в Харківській області. Журналістська перевірка довела, що “Бастіон-Сервіс” пов’язаність язаний з харківським, так бі мовити, істеблішментом. Джерела підтверджують взаємини власників “Бастіону” з п’ятьма ятьма чинними та колишніми депутатами та ледь не з керівником Державної судової адміністрації у Харківській області.

У тієї ж годину журналісти не знайшли свідчень про долю “Бастіон-Сервісу” у якихось регіональних або загальноукраїнських об’єднання професійних об’єднаннях. Натомість є інформація 2017 року про факти розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірів посадовцями АТ “Укргазвидобування”. У справі за № 522/779/17 фігурують “Бастіон-Сервіс” та їхній “співучасник” в особі компанії “Альфа-Щит”. Може, саме тому “Бастіон-Сервіс” потрапив до “чорного списку” Нафтогазу?

Що стосується компанії “ВР”, то вона є відомим провідником прогресивних ідей охоронної спільноти, яка згуртувалася навколо Української федерації професіоналів безпеки. Один з нагальних проектів федерації — це запровадження правил професійної етики на ринку охоронних послуг. Правила передбачають утримання від недобросовісної конкуренції. На сьогоднішній день ніхто не може звинуватити “ВР” у порушенні чинних правил.

Хоча викликає неабиякий подив терпляче ставлення “ВР” до брудної активності конкурентів. Чому підприємці, наприклад, не звертаються до бізнес-омбудсмена чи засобів масової інформації? Виникає здогад, що у постраждалих є якійсь скелет у шафі, і що “ВР” взагалі не жертва, а нападник.

А, може, провідну роль тут грає якась третя сторона? Погодьтеся, в корупційній країні неважко уявити існування організованої злочинної групи, до якої входять поліціянти і приватні охоронні структури. Тоді кримінальним авторитетам дуже кортить поставити “на трубу” перевірених охоронців, які “в темі”. Тобто тих, що безперервно охороняють фрази об’єкти “Укргазвидобування” протягом останніх 10-15 років.

Так чи інакше, маємо ситуацію, коли охоронна фірма системно “вбиває” репутацію свого конкурента із залученням “важкої артилерії” з правоохоронних і судових органів, а жертва намагається глибше зануритись у пісок, не відкриваючи вогонь” у відповідь.

Тому Security UA, як фахове інформаційне агентство, що пропонує керівництву і власникам фірм “Бастіон-Сервіс” та “ВР” свій майданчик для публічного з’єднання ясування стосунків.

Нецікаво? Чи, може, у обох компаній дійсно є таємнощі, які страшно і соромно витягувати на світло?

Отже, хлопці, чекаємо.

Автор: Олександр Краснопьоров, ІБ “Сек’юріті ЮЕй”