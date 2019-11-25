Кулеба розбився на «проклятому» перехресті: що там діється

Перехрестя Чабани – Гатне на Одеській трасі Київської області водії називають «кривавим». Тут регулярно відбуваються аварії, які нерідко призводять до загибелі.

24 листопада на цьому перехресті потрапив в аварію уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом зі своїми дітьми. Його старший син Тимофій (знаходиться в дуже важкому стані в комі) і молодший син Єлисей, який теж отримав травми. Сам чиновник нібито постраждав не так сильно.

Все тимчасове – вічно?

Майже рік тому на даній ділянці підключили тимчасовий світлофор. Однак з-за численних нарікань дорожнім службам постійно доводилося вносити корективи в роботу регулювальника. Та й сьогодні багато водіїв незадоволені його роботою.

Основною проблемою автолюбителі називають короткий проміжок часу для розвороту і відсутність з’їздів, що в підсумку призводить до великого скупчення транспорту і заторів.

Низка ДТП на перехресті Чабани – Гатне

«Коли я їду в бік Одеси, то уклинююся в крайню ліву смугу, де водії стоять на розворот і поворот в п. Чабани. Те ж саме відбувається в напрямку Києва», – розповів нам один з автолюбителів.

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На думку місцевого жителя Гліба Лісовського, як би добре не налагодили роботу світлофора, він не в змозі виправити ситуацію на трасі з таким інтенсивним рухом.

«Світлофор – тимчасове рішення. Єдиний вихід – це будівництво дворівневих розв’язок. Тільки тоді припиняться смерті», – розповів він OBOZREVATEL.

ДТП на перехресті Чабани – Гатне

Інформатор

Світлофор на перехресті Чабани – Гатне

Звернемо увагу, що на сьогодні розроблено і затверджено проект будівництва дворівневих естакад в п. Чабани (в кількох сотнях метрів від світлофорного комплексу в напрямку с. Віта Поштова) і біля Південного кладовища.

Служба автомобільних доріг у Київській області раніше повідомляла OBOZREVATEL, що будівництво розв’язок планується почати в 2019 році. Однак донині роботи не ведуться.

Відповідь Служби автомобільних доріг у Київській області

Між тим аварії на «кривавий» перехресті тривають. Розповімо про деякі з них.

23 серпня водій легковика на швидкості проїжджав перехрестя на «жовтий» у бік с. Гатне і зіткнувся з іншим авто.

У цей же день з інтервалом у дві хвилини на перехресті зіткнулися чотири легкових автомобіля. Обійшлося без постраждалих.

28 вересня сталася жахлива ДТП за участю поліцейського авто. Машина правоохоронців з увімкненими маячками повертала на Гатне з боку Одеси, коли в неї на швидкості влетів легковик, що рухалася з боку Києва.

ДТП з поліцейським авто

Скріншот відео: Безпечна Київщина

Вже через дві години після даного ДТП на перехресті легковик на швидкості збив скутериста.

ДТП зі скутером

Скріншот відео: Безпечна Київщина

Остання жорстка аварія з перекиданням сталася 18 жовтня.

P. S. Інтенсивність руху по Одеській трасі біля населених пунктів: Чабани, Гатне, Іванковичі становить понад 40 тис. автомобілів на добу (дані Держагентства автомобільних доріг України). А тотальна забудова під Києвом з кожним днем збільшує машинопотік. Тому подальше ігнорування дорожньої проблеми вже не вкладається в рамки здорового глузду.