«Нові обличчя часів Януковича»: спливли скандальні факти про знакове призначення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником управління СБУ у Львівській області генерал-майора Юрія Гончарова, який вже працював на високих посадах в спецслужбі і в 2014 році виступав проти Евромайдана.

Про скандалах, пов’язаних з «новим обличчям», розповів в Facebook журналіст Юрій Бутусов. Гончаров отримав нову посаду 21 листопада.

«На посаду заступника глави СБУ Львівської області 6 років тому Гончарова призначив президент Віктор Янукович. При Януковичі на прикордонну область, де йде контрабанда з Європи, де Львівська тютюнова фабрика жене в Європу в особливо великих розмірах, призначали, як ми розуміємо, далеко не за безкоштовно, це була дуже вигідна комерційна посаду, ну і треба було боротися з націоналістами, Садової там знову-таки. Судячи з того, що Гончарова не звільнили, він був лояльний «регіоналам», – написав він.

За даними Бутусова, зняли з посади Гончарова за його роботу на Януковича. У листопаді 2014 року він був призначений на посаду голови Сумського управління СБУ. У листопаді 2017 року Гончаров став головою СБУ Чернігівської області, де також була зв’язок з контрабандою.

«Абсолютно очевидно, що для боротьби з контрабандою президенту Зеленському потрібні «нові обличчя», ніяк не пов’язані з минулими корумпованими кадрами. Принаймні так оголошували», – зазначив Бутусов.

«Мабуть, президенту здалося, що саме Юрій Гончаров саме з цих, з «нових». І його повернули на одне з найбільш корумпованих напрямків, де Гончаров вже самовіддано боровся за Януковича. Всі знайоме. Межа і бусики з товаром через неї, Львівська табачка, націоналісти, знову ж таки, треба, щоб за ними всіма доглядали. Професіонали дорого коштують, вони потрібні всім президентам. А особа що? Скажімо, що «нове» – буде «новим», – обурився журналіст.