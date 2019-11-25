Канада зніме санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їхнього продовження, – ЗМІ

Запроваджені Канадою після Революції Гідності санкції проти екс-заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрея Портнова можуть бути зняті найближчим часом, якщо Генеральна прокуратура України не повідомить уряд Канади про наявність підстав для їхнього продовження.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела в уряді Канади.

«Наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижню», – повідомили джерела видання.

Підставою для можливого перегляду санкцій щодо Андрея Портнова ставши лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, відправлений ним в Канаду наприкінці липня 2019 року. На запит адвокатів Андрея Портнова Сергій Кізь видав листа, де стверджувалося, що «щодо Портнова не проводитися досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного». Екс-заступник генпрокурора також поінформував Посольство України в Канади та Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади про те, що «станом на 29 липня 2019 року юридичні підстави для перебування Андрея Портнова у санкційному списку відсутні».

Джерела Радіо Свобода в канадському уряді пояснюють: у разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації.

У Посольстві України в Канади на запит Радіо Свобода не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрея Портнова, лише зазначили, що «у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України з огляду на її визначену законодавством ключову роль у міжнародно-правовому співробітництві». «Для продовження санкцій потрібне підтвердження того, що особа причетна до зловживання владою, розкрадання бюджетних коштів в Україні, або набула якесь майно корупційним шляхом. Таким доказом може бути наявність кримінальних проваджень в Україні», – пояснила юрист-міжнародниця «Центру протидії корупції» Тетяна Шевчук.

Санкції проти Андрея Портнова були накладені 5 березня 2014 року після того, як Генеральна прокуратура України направила тодішньому прем’єр-міністру Канади Стівену Гарперу листа, в якому зазначила, що «правоохоронними органами України було розпочато ряд кримінальних проваджень, вчинених зазначеними нижче високопосадовцями», серед яких – Андрій Портнов.

Цьогоріч Канада продовжила санкції щодо Віктора Януковича та його соратників іще на п’ять років. «Санкції, які Канада накладає відповідно до Freezing Assets of Foreign Corrupt Officials Act, – це форма допомоги, які Канада надає іншій країні, яка зазнає якихось політичних потрясінь чи політичної невизначеності. Канада може заморозити активи або обмежити користування майном іноземних чиновників чи політиків, яке перебуває на території Канади», – зазначила Шевчук.

Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації президента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, його називали куратором судової гілки влади. Він покинувши Україну одразу після втечі Віктора Януковича наприкінці лютого 2014 року. Це сталося після розстрілів на Майдані.

У березні 2014 року Уряд Канади застосував санкції до Портнова шляхом внесення його прізвища у відповідний Акт (Freezing Assets of Foreign Corrupt Officials (Ukraine) Regulations, SOR / 2014-44.