У Києві нахабна рецидивіст вкрав з супермаркету масло на 1500 гривень і хотіла його перепродати

У Києві поліція затримала жінку, яка вкрала з супермаркету вершкового масла на суму близько 1500 гривень.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Столичним правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на проспекті Степана Бандери охорона виявила у відвідувачки неоплачений товар.

За вказаною адресою прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції”, – йдеться в повідомленні. Адміністратор магазину розповіла, що камера відеоспостереження зафіксувала, як жінка поклала у свій рюкзак упаковки з вершковим маслом і намагалася пронести їх повз каси.

Там її зупинив охоронець магазину. По прибуттю поліції з’ясувалося, що жінка набрала вершкового масла на 1500 гривень. За її словами, вона зробила це з метою перепродажу. Правонарушительницей виявилася 32-річна киянка, яка неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Їй повідомили про підозру у вчиненні злочину і обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.