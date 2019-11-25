Зеленський записав відеозвернення, в якому запевнив, що Росія поверне унітази, які вкрала з українських кораблів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація поверне відсутнє обладнання, якого немає на переданих військових кораблях “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу”.

Про це заявив Зеленський в черговому відеозверненні в Facebook. За його словами, переданих на кораблях “Нікополь”, “Бердянськ” та “Яни Капу” не вистачає деякого обладнання.

“Але як я і обіцяв, з’являться списки чого немає. Ми звернемося до Росії – вона нам це поверне. А по-друге, у будь-якому разі через три місяці наші військові катери будуть готові”, – заявив Зеленський.