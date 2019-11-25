Заводу Коломойського не дісталася оренда паркування перед головним офісом “Приватбанку”

Аукціонна комісія комунального підприємства Міськавтопарк скасувала результати тендеру по оренді паркування перед головним офісом Приватбанку в Дніпрі. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення НВ-Бізнес з посиланням на систему Prozorro.

19 листопада Нікопольський завод феросплавів, співвласниками якого є екс-акціонери Приватбанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, став переможцем торгів на право протягом одного року експлуатувати паркування на 144 машини біля головного офісу Приватбанку в Дніпрі. При стартовій ціні в 86,4 тис. грн НЗФ запропонував 1,005 млн грн. У банку заявили, що завод в черговий раз намагається дестабілізувати його роботу.

Аукціонна комісія скасувала результати тендеру, так як виявила невідповідність вимогам аукціону в документах Нікопольського заводу феросплавів. У деяких документах немає дати. Крім того, підприємство подало довідку про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів перед Української енергетичної біржею, а не перед КП ” Міськавтопарк, як було потрібно.