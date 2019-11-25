“Приватбанк” тимчасово очолила фіндиректор Самаріна Ганна

Правління Приватбанку тимчасово очолить фінансовий директор Ганна Самаріна через хворобу голови правління Петра Крумханзла. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення FinClub з посиланням на прес-службу фінустанови.

Зараз Петро Крумханзл знаходиться в лікарні. Стан його здоров’я не викликає надмірного занепокоєння, загрози немає, заявляють в банку.

Голову правління Петра Крумханзла госпіталізували після занять в спортзалі в суботу.

На період його лікарняного обов’язки голови правління буде виконувати Ганна Самаріна.

«Банк працює в звичайному режимі», – зазначають у фінустанові.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на депутата від «Слуги народу» Олександра Дубинського повідомили, що Петра Крумханзла госпіталізували нібито із-за інфаркту. Але в банку цю інформацію спростували.

«Була необхідність медичної допомоги та діагностики. Пан Крумханзл відчуває себе добре, ніякої загрози здоров’ю немає. Зараз він перебуває в лікарні. Після пари днів відпочинку і реабілітації повернеться до роботи», – відзначили в прес-службі.